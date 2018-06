Os “revezistas”

Há dias, o governo resolveu anunciar umas novas medidas de “simplificação” do seu aparelho burocrático, e escolheu um ilusionista conhecido pelo seu truque de adormecer a audiência através da magia do tédio para actuar no evento e ser a “estrela” dos vídeos promocionais das ditas medidas. Como os serviços do senhor terão custado cerca de 20 mil euros, gerou-se alguma indignação junto das poucas pessoas que prestam atenção a estas coisas. Pessoalmente, achei cada um daqueles cêntimos bem gasto. Afinal, a escolha não poderia ser mais adequada, constituindo uma metáfora perfeita para a natureza ilusória das políticas do governo de António Costa, que nesse domínio apenas mantém viva a triste tradição dos seus antecessores.

Desde que se alçou ao poder, o governo do PS encavalitado nas bengalas comunista e bloquista ainda não se cansou de falar de ter “virado” a “página da austeridade”. Realmente, se descontarmos o recente caso do “descongelamento” dos professores, tem mostrado um imoderado vigor nos “aumentos” de salários dos que têm a sorte de ter um emprego na Administração Pública. No entanto, para manter os senhores da “Europa” pacificados e assim garantir que há mesmo dinheiro para pagar esses aumentos que darão votos (o mais tardar) em 2019, continua a ser necessário manter os níveis contabilísticos do défice público abaixo de um certo limite. Costa e os seus escolheram assim aumentar uma série de impostos indirectos e a carga fiscal como um todo, bem como privar de recursos o seu muito amado Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, para poderem governar como efetivamente governo (protegendo as clientelas que precisam de proteger), fingem fazê-lo de forma diferente.

Este era também o método utilizado pelo governo de Passos Coelho emparelhado com o CDS. Usando e abusando de referências ao “reformismo”, não fizeram uma reforma que se visse, e apesar das (vagas) sugestões de “liberalismo” e de condenações verbais ao “estatismo”, deixaram este último intacto, e o primeiro na mesma gaveta onde Paulo Portas escondeu o seu “guião” da “Reforma do Estado”, que nem com as letras em “tamanho 16” se conseguiu voltar a encontrar (já o governo chefiado pelo antigo Primeiro-Ministro acusado de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais José Sócrates, é fácil ver hoje, pouco mais foi do que um regime cleptocrático que usava a retórica desenvolvimentista do TGV, da “Parque Escolar”, da “internacionalização” das “nossas grandes empresas” e do “investimento público” para esconder uma vasta rede criminosa que dependia desses “negócios”).