Os quatro melhores hostels do mundo ficam em Lisboa

Quatro dos melhores hostels do mundo ficam na capital portuguesa, segundo a plataforma de reserva de alojamentos Hostelworld.

O vencedor é o Home Lisbon Hostel, distinguido com o prémio Hoscars na categoria de tamanho médio.

“É muito importante para nós saber receber as pessoas como se fossem nossos amigos. Tentamos sempre saber os nomes dos nossos clientes, mesmo que só estejamos com eles apenas 24 horas”, conta a gerente do espaço, Diana Rodrigues.

O Home Lisbon Hostel foi fundado em 2006 e encontra-se na zona histórica da capital.

A taxa de ocupação média, em época baixa, é 90%, em época alta o hostel regista uma ocupação de cerca de 98%, sendo os hóspedes maioritariamente estrangeiros.

Portugal tem presente na lista de prémios seis hostels e, além disso, foi destacado pela hospitalidade.

Também a cidade do Porto mereceu honras, destacando-se o Tattva Design Hostel, o décimo melhor grande hostel do mundo, e o Pilot Design Hostel & Bar.

A região de Lagos, no Algarve, aparece como uma das cem cidades do mundo, além de Lisboa e Porto, mais visitadas por mochileiros.

Os resultados dos prémios Hoscars foram alcançados depois de uma análise de um milhão de avaliações e comentários a 33 mil estabelecimentos de todo o mundo.

