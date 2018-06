Os populistas às nossas portas

Mas por muito que a situação no Sporting seja preocupante, não viria grande mal ao mundo se Bruno de Carvalho fosse o único populista a julgar-se acima da lei e a fazer conferências de imprensa alucinantes. Em Portugal, o populismo vai muito além das diatribes do presidente do Sporting e de outros líderes de clubes. E algumas formas de populismo, como a crescente histeria anti-turismo, são inclusive socialmente aceites.

A recente mini-polémica a respeito do cancelamento de um arraial na freguesia alfacinha do Castelo é um bom exemplo disso. Segundo foi noticiado, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior decidiu não autorizar a realização de um arraial que juntaria cerca de 600 pessoas, nas festas dos “santos populares”, após ter recebido queixas por ruído excessivo e falta de segurança.

A decisão da junta deu rapidamente origem a um protesto por parte da organização do arraial que, com ampla repercussão mediática, acusou a autarquia de ceder aos interesses dos donos dos alojamentos locais. Mais uma vez, aqui d’el rei que o turismo está a matar as tradições de Lisboa.