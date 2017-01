Países que são autênticos “infernos fiscais” para as empresas

O Fórum Económico Mundial revelou, no ‘Global Competitiveness Report’, os países com as taxas fiscais mais agressivas para as empresas.

O relatório que avalia o cenário de competitividade de 138 economias, fornece uma visão em termos de produtividade e prosperidade, destacando neste ano o declínio da abertura que pode ameaçar o crescimento e prosperidade.

Ao contrário dos paraísos fiscais, muitos países não parecem ser muito amigos das empresas, pelo menos no que às taxas diz respeito.

Conheça os “infernos fiscais” para as empresas.