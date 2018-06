Os melhores destinos: Já cá estão e há sempre um por descobrir

Depois de o mundo ter reconhecido Portugal como um “Melhores Destinos” e com os números do Turismo a bater todos os recordes, portugueses e estrangeiros estão, cada vez mais, rendidos aos encantos do nosso país.

Propomos-lhe seguir a estrada que a mais recente organização das Regiões de Turismo, levada a cabo pelo Turismo de Portugal, nos cede e partimos sem destino. Na certeza de que vamos apenas relembrar a extensa lista de locais de beleza ímpar, “a não perder”, ficando a escolha do seu lado.

Na Região Porto e Norte, a cidade do Porto, Património Mundial, é a grande porta de entrada. É conhecida pelo vinho que daqui parte para todo o mundo, mas também pela Escola de Arquitetura, donde saíram os nomes de Álvaro Siza Vieira e Souto de Moura, ambos Prémios Pritzker. E ainda por um património que combina a antiguidade de igrejas e monumentos, como a Sé ou a Igreja de S. Francisco, com a contemporaneidade de edifícios como a Casa da Música e o Museu de Serralves. Nesta região de montanhas e parques naturais, o património espalha-se por castelos, como o de Guimarães, ou por santuários e igrejas. Ao lado de ermidas rurais encontramos o barroco do Norte de Portugal feito de granito e talha dourada. Em cidades que souberam preservar a escala humana, como Viana do Castelo, Braga, Lamego, Chaves ou Vila Real, ou em solares e casas senhoriais, encontramos o português mais autêntico.

Na Região Centro, no interior, tem à sua espera maciços montanhosos e aldeias tradicionais. Junto ao mar, povoações piscatórias e praias cosmopolitas. E por todo o lado, o património milenar exibe a história da região. Alguns destes lugares têm tanta importância para a Humanidade que foram incluídos pela UNESCO na sua lista, como é o caso dos Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, do Convento de Cristo em Tomar e da Universidade de Coimbra. Mas há outros com características únicas, como por exemplo as Aldeias Históricas e as vilas de casas brancas, como Óbidos, um tesouro entre muralhas. E as cidades, onde a modernidade se alia à tradição: Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Das montanhas, destaca-se a Serra da Estrela ou as Serras da Lousã, Açor e Caramulo. Quanto às praias, fluviais enquadradas por florestas, ou de mar aberto e batido no litoral atlântico, são também spots bem conhecidos dos surfistas de todo o mundo, que encontram ondas perfeitas em Peniche e, mesmo gigantescas, na Nazaré.

Em Lisboa, capital de Portugal e polo duma região multifacetada que apela a diferentes gostos e sentidos, pode percorrer a quadrícula de ruas da Baixa pombalina que se abre ao Tejo na Praça do Comércio e, seguindo o rio, conhecer a zona monumental de Belém com monumentos do Património Mundial, bairros medievais, e também zonas de lazer mais recentes ou contemporâneas, como o Parque das Nações ou as Docas.

Já pela estrada marginal vamos conhecer praias e estâncias balneares que combinam villas e hotéis do início do séc. XX com marinas, esplanadas e modernos equipamentos desportivos, com particular destaque para o golfe e a náutica de recreio. Seguindo a costa vamos encontrar spots de surf de renome mundial, mas também os palácios espalhados pela paisagem cultural de Sintra, Património Mundial.

Rumo ao Sul, terá duas paragens. No Alentejo, as planícies a perder de vista começam a desenrolar-se junto ao Tejo. Se ao norte o ritmo é marcado pelo verde da campina, mais para sul a paisagem combina com sol, calor e um ritmo compassado. A força da terra marca o tempo e cidades como Elvas, classificada Património Mundial pela Unesco, mostram a tenacidade das gentes. E também bastará conhecer Évora para perceber por que razão foi há muito classificada Património Mundial: do templo romano e algumas igrejas como a de S. Francisco com a célebre Capela dos Ossos, até à catedral que marca a memória e identidade como todas as outras do Alentejo, em Santarém, Portalegre, Elvas e Beja. Memórias do passado são também o que perdura nas antigas judiarias, especialmente em Castelo de Vide. Já no Campo Branco de Castro Verde podemos combinar passeios com a observação de aves e, aproveitar o que oferecem as barragens como o Alqueva.

O Algarve é a paragem a Sul que se segue. Areais a perder de vista, limitados por falésias douradas, ilhas quase desertas que marcam a fronteira entre a Ria Formosa e o mar, ou baías pequenas, aconchegadas pelas rochas. O oceano em todos os tons de azul, quase sempre calmo e cálido, convida a banhos prolongados e à prática de desportos náuticos. Há ainda a serra, onde as pessoas vivem em harmonia com a Natureza e as cidades. Silves conserva vestígios do passado árabe e Lagos da época dos Descobrimentos. Mais cosmopolitas, Portimão e Albufeira vivem cheias de animação. Faro é a porta de entrada da região e Tavira uma montra da arquitetura tradicional. Para relaxar, existem campos de golfe premiados internacionalmente ou vários tipos de tratamentos nos spas e centros de talassoterapia e nas Termas de Monchique. Existem ainda os trilhos para seguir a pé ou de bicicleta que dão a conhecer a Via Algarviana pelo interior, ou a Rota Vicentina, por um dos trechos de costa mais bem preservados da Europa.

A singularidade das ilhas

No arquipélago dos Açores, a Oriente, na ilha de Santa Maria, as praias são quentes e de areia clara, e os vinhedos que cobrem as encostas em anfiteatro lembram escadarias para gigantes. São Miguel, a maior ilha, encanta com as suas Lagoas das Sete Cidades e do Fogo. A força que a terra emana sente-se nos gêiseres, nas águas termais quentes e nos lagos vulcânicos, bem como no saboroso “Cozido das Furnas” lentamente cozinhado no interior da terra. No Grupo Central, as Ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa dispõem-se harmoniosamente no mar azul por onde baleias e golfinhos espreitam fazendo as delícias dos visitantes. Terceira fala de história em Angra do Heroísmo, classificada Património Mundial, e também nas suas festas. Faial é o fresco azul das hortênsias, a marina colorida pelas pinturas dos iatistas vindos de todo o mundo e o vulcão dos Capelinhos que, já extinto, lembra uma paisagem lunar. Em frente, o Pico, a montanha que nasce do mar com os seus vinhedos plantados em negros campos de lava. Em São Jorge, o destaque vai para as Fajãs e para o seu queijo, especialidade única e de sabor inconfundível. Graciosa de nome e de aparência, esta ilha verde tem campos cobertos de vinhas que contrastam com os seus peculiares moinhos de vento. Já no grupo Ocidental, na Ilha das Flores, deslumbra a beleza das cascatas naturais e de lagoas escavadas por vulcões. Corvo, a ilha miniatura, tem no centro uma ampla e bela caldeira e atrai várias espécies de aves.

Na Madeira, a ilha de Porto Santo, em particular, é o local ideal para fugir ao stress e fazer um programa de talassoterapia. Ou umas férias de praia combinadas com umas partidas de golfe. As festividades ao longo do ano são ocasiões para apreciar os sabores tradicionais da gastronomia e ver a Madeira em festa, com destaque para os desfiles de Carnaval, a Festa da Flor, o Festival Atlântico e, sobretudo, o fogo-de-artifício do fim de ano.