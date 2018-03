Os justiceiros

(Morreu Manel Reis, o visionário. Do [meu preferido] Frágil ao Lux, começou por revolucionar a noite de Lisboa mas não se limitou a isso. Fez-nos sair do espectro dos vícios privados e, mesmo sem se aperceber, foi um dos principais responsáveis pela igualdade, pela música e por um certo lado hedonista sem o qual a vida não vale a pena. Obrigada, Manel. Parte das conquistas dos que advogam a não discriminação, seja a que título for, tem o teu cunho, embora nunca tivesses reclamado a autoria).

Marcus Tullius Cícero disse que não havia diferença de monta entre um juiz perverso e um ignorante. Discordo. Um juiz perverso é substancialmente pior que um ignorante, desde logo porque o último tem solução mas nada nos vale quanto ao outro.