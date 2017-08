“Os japoneses herdaram o nosso prato e melhoraram-no”. Avillez ajuda BBC a desvendar origem da ‘tempura’

Em 1543, três marinheiros portugueses, António da Mota, Francisco Zeimoto e António Peixoto, viajavam a bordo de um navio chinês dirigindo-se para Macau mas acabaram por atracar na ilha Tanegashima, localizada no sul do Japão. Conta a BBC que isto ocorreu num período em que o país japonês se encontrava a meio de uma guerra civil, tendo, eventualmente, começado a negociar com portugueses, sobretudo sobre armas, dando início a uma presença portuguesa mais firme no país, que, apesar de ter começado com armas de fogo, rapidamente passou para produtos como sabão, tabaco e lã, até chegarem, finalmente, à comida.

Antes da comunidade portuguesa ter sido expulsa do Japão, em 1639, por ação do governante Shogun Lemitsu que considerava o cristianismo uma ameaça para o povo japonês, decidiram deixar com os japoneses uma pequena marca nacional: o prato básico conhecido por ‘peixinhos da horta’ que no Japão (e, posteriormente, no mundo inteiro) ficou famoso como ‘tempura’. Contudo, a data de origem exata deste prato é desconhecida.

Este prato tipicamente português foi frequentemente consumido durante a época da Quaresma. A palavra ‘tempura’ vem do latin ‘tempora’, termo que se refere aos tempos de jejum, quando a igreja ditou que não se podia comer carne neste período. Além disso, era um prato igualmente frequente para as pessoas pobres. Segundo o chefe de cozinha português José Avillez, “quando os pobres não tinham como pagar o peixe, eles comiam este prato como um substituto”, cita a BBC.