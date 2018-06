Os impossíveis Estados Federados da Europa

Apesar da União Europeia ter tido a sua origem numa lógica comercial, as suas aspirações mais profundas eram ambiciosas – criar uma paz duradoura na Europa. Essa ideia, saída do trauma de duas guerras consecutivas entre os povos europeus, teve o seu desenlace naquilo que hoje conhecemos, uma União Europeia que tem evoluído através de um processo de integração progressiva. Não só tem cada vez mais países, como até foi capaz de formar uma zona monetária comum, com a criação do euro.

Os sucessivos tratados que consagram uma cada vez maior interconectividade e dependência entre os países membros incluem aspectos que vão desde o mercado único até políticas sociais, educativas e migratórias. Ao fim de várias décadas de existência, muitos tenderão a achar que a UE é uma ideia bem-sucedida – conseguiu “vencer” o comunismo, integrando os países do bloco de leste, conseguiu conter guerras na Europa (salvo a da transição jugoslava) e conseguiu superar a grave crise financeira do sub-prime (convertida na crise das dívidas soberanas).

Se a União Europeia não se desfez até agora, será previsível desfazer-se num futuro próximo?