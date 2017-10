Os homens do cerco ao ex-primeiro-ministro

Jorge Rosário Teixeira é considerado pelos pares um dos maiores especialistas em criminalidade económico-financeira. Não gosta de fazer pausas para descansar – trabalha uma média de 14 horas por dia no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), prefere acompanhar as buscas no terreno e os processos mais complexos. “É rigoroso em obter os indícios que considera necessários”, conta fonte da Procuradoria- Geral da República (PGR) ao Jornal Económico.

O procurador tem sido a figura central de alguns temas mediáticos: Operação Furacão e Monte Branco (investigações a fraude fiscal e branqueamento de capitais), BPN (um dos maiores escândalos financeiros do país), Portucale (ligado ao abate ilegal de sobreiros para a construção de um empreendimento imobiliário e turístico) e Moderna (caso de corrupção, gestão danosa e associação criminosa com base na Universidade).

Ele é também o responsável pela acusação na Operação Marquês e teve a maior equipa de investigação de sempre em Portugal – oito procuradores e 20 inspetores tributários. Esta semana, o Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, deduziu acusação contra 28 arguidos, 19 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas, no âmbito da designada Operação Marquês.

Confiante quanto à solidez desta investigação? “Sim, com certeza, senão não teria sido deduzida”, afirmou Rosário Teixeira, o responsável pela acusação, em declarações transmitidas pela SIC Notícias. No âmbito deste processo, José Sócrates é alvo de 31 acusações, enquanto o ex-banqueiro Ricardo Salgado foi alvo de 21 acusações, e o antigo presidente da PT, Zeinal Bava tem cinco acusações. Para além destes, o processo tem mais 25 acusados entre personalidades e empresas.

A carreira profissional de Rosário Teixeira foi construída em Lisboa. Nos anos 90 trabalhou com Fernando Negrão na direcção da Polícia Judiciária com o pelouro do combate à corrupção. Casado e com um filho, Rosário Teixeira é bastante discreto, raramente dá entrevistas e gosta de estar afastado dos holofotes. Mesmo no trabalho, os colegas sabem muito pouco sobre a vida privada do procurador.

Já lhe chamaram “Mourinho da Justiça” ou o “Garzón português”. O juiz Carlos Alexandre é outro dos rostos da Operação Marquês e esteve ainda ligado a outros casos de grande impacto público como o Caso Monte Branco, Operação Furacão ou Processo Face Oculta. Natural de Mação, é viciado em trabalho, não tem problemas com horários, e já chegou a estar quatro dias seguidos em interrogatórios – apenas interrompia as audições à noite.

Católico devoto, regressa às origens sempre que pode. Participa nas comemorações religiosas de Mação, onde nasceu, convive com os amigos, mas é também ali que gosta de se isolar aos fins-de-semana para estudar os casos mais complexos. É descrito como um homem que “raramente perde a calma”, “atento aos detalhes” e “objetivo”.

Casado e com dois filhos, começou a exercer em Felgueiras, passou por Oeiras, Sintra e Vila Franca, antes de chegar a juiz de instrução na Polícia Judiciária Militar e depois, em 2006, a juiz do “Ticão”, o tribunal criado para receber as instruções dos grandes processos de criminalidade económico-financeira.