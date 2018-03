Os desafios da gestão empresarial estarão em debate na QSP SUMMIT

Faltam 7 dias para o arranque da QSP SUMMIT na Exponor. A consultora antecipou o evento, divulgando um estudo em que questionou gestores sobre inteligência emocional e comunicação.

Conclui-se que, apesar de valorizada, a inteligência emocional precisa de ser implementada.

Mas o que é que define este conceito? De forma simplificada é a capacidade de reconhecer as nossas emoções, as emoções dos outros e gerir os relacionamentos pessoais ou, neste caso, as relações laborais.