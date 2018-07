Veja aqui o programa Decisores. Guilherme W. d’Oliveira Martins é o convidado desta semana

O secretário de Estado das Infraestruturas é o convidado desta semana do programa Decisores, transmitido hoje, a partir das 11h00, no site e nas redes sociais do Jornal Económico.

Nesta entrevista, Guilherme W. d’Oliveira Martins fala das prioridades na rodovia, ferrovia, aeroportos e telecomunicações. Diz que a concessão da Brisa é a Parceria Público-Privada mais importante e que é necessário renegociar os troços que não foram construídos e rever as obrigações assumidas pela empresa.