Os “coveiros” do Novo Banco

Novo Banco? Uma designação sem graça. Para mim, pouco inovadora e nada sugestiva. Mas, enfim, é passado. Nada a fazer.

Na história deste Novo Banco, muita coisa já é passado e também nada a fazer. Desde logo Portugal, pela mão do governo de Passos/Portas, foi cobaia na Europa com o modelo de intervenção no BES. Um disparate. Mas o seguidismo cego do governo de Passos Coelho face à Europa, o querer mostrar determinação, suicidou a intervenção.

Nos anos 30 do século passado, quando a minha terra – a Madeira – tinha casas bancárias regionais e uma pelo menos de grande dimensão, como a Henrique Figueira da Silva, chegou a crise económica mundial de 1929 que, aliada a uma grande ineficácia e incapacidade de administração dos gestores dessas casas bancárias, gerou uma grande turbulência. A nível do país e de outros países registaram-se problemas complexos, originando falências de bancos e casas bancárias. Salazar, então, ainda apenas ministro das Finanças, interveio com uma actuação desastrosa e em bases essencialmente políticas.

No que toca à Madeira, mandou para o charco (entenda-se falência) a maior casa bancária, a Henrique Figueira da Silva, que, em termos de depósitos, era o terceiro maior banco a nível do país. E digo por razões políticas. Primeiro, porque os amigos de peito de Salazar no Funchal, companheiros de Coimbra do CADC, eram gestores nos outros bancos e a casa bancária Henrique Figueira da Silva tinha tido duas ousadias: uma certa ligação, embora ténue, a um militar que tinha/tivera irmãos destacados, deputados na I República, tendo um até sido ministro da Guerra, mas sobretudo com os investimentos que fez, desafiou grandes interesses implantados na Madeira, alguns apoiados ou dando cargos de administração a amigos de Salazar.

Por isso costumo escrever, inclusive num livro “Salazar na Crise da Banca Madeirense” onde tentei analisar este tema, que Salazar foi “o coveiro” da banca madeirense, porque levou à falência o maior banco da região e apoiou alguns outros tão ou mais falidos como a casa Sardinha e o Banco Madeira, onde havia as maiores suspeições de corrupção. Mas eram os amigos!

Da banca ao longo dos tempos há muito que aprender para que se salve a tempo o sistema financeiro no seu todo. No BES/Novo Banco, ao contrário da banca madeirense, já são vários os “coveiros”, embora com graduação de responsabilidades.

A primeira fase já teve os seus coveiros com responsabilidades a repartir principalmente entre o governo de Passos Coelho/Paulo Portas e a União Europeia e BCE. Até à data nada resolvido, tudo adiado e agravado, mantendo-se um gestor, Sérgio Monteiro, com um vencimento chorudo, segundo consta, no papel de agente vendedor do banco. O máximo que conseguiu, segundo informações públicas, corresponde a angariar umas propostas de dois fundos, fundos esses designados de “abutres”, porque o seu objectivo é não recuperar o banco para desempenhar com sucesso as funções bancárias, mas recuperá-lo para o vender retalhado.

Esses fundos têm propostas de compra do Novo Banco, no melhor dos casos, por 750 milhões com a exigência de uma garantia ao Estado Português de, no mínimo, 2,5 mil milhões de euros para cobrir potenciais riscos. Com o empréstimo do Estado Português ao Novo Banco de 3,9 mil milhões, aquando da primeira intervenção, o banco é, de facto, do Estado.

Resumindo, o negócio de venda segundo a proposta sobre a mesa é, em termos reais, de pagar para vender. Para qualquer pessoa de bom senso, isto é mesmo um contrassenso que ninguém percebe, ou melhor, não é bem assim, a direita política portuguesa percebe e quer vendê-lo seja a que preço for. O BCE percebe e quer vender. Mais uma vez neste processo os contribuintes poderão ser altamente penalizados como já aconteceu com BPN e BANIF pois, se avançar com o figurino que se conhece, vão ter mais uma vez de desembolsar uns largos milhares de milhões de euros durante alguns anos.

Sou defensor da tese: não faz sentido pagar para vender. O melhor é ficar com o Novo Banco no Estado que já o financiou. Pergunta-se e essa decisão, em que o Governo hesita, é simples? Respondo não. O Estado terá de entrar com algum capital este ano para satisfazer os rácios exigidos e sobretudo, o que julgo ser a parte bem mais complexa da questão, terá de convencer Bruxelas de uma realidade – a nacionalização é a melhor situação para a economia portuguesa e negociar algo semelhante ao que se passou com a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, aqui também o processo ajudas de Estado não faz sentido.

Não se trata de nacionalizar por nacionalizar. O Novo Banco tem uma inserção na economia “real” portuguesa insubstituível, fundamentalmente no relançamento da mesma. Por outro lado, o Novo Banco, uma vez nacionalizado tem de funcionar como banco autónomo, desligado da Caixa, apesar dos dois se situarem na esfera pública. São dois bancos que vão concorrer entre si no mercado. Ainda resta um outro aspecto importantíssimo. Há que pensar numa estratégia para dar sustentabilidade a todo o sistema financeiro nacional no contexto europeu e mundial.

Que se saiba tarda pensamento de fundo sobre esta matéria. Aqui, sim, alternativas diversas são necessárias à tomada de decisões. A economia “real” enfrenta grandes problemas de funcionamento com esta instabilidade a nível da banca portuguesa. Enquanto o sistema financeiro não estabilizar, a economia terá por reflexo grandes dificuldades em avançar.

Esta segunda fase, se não for estrategicamente bem definida, também pode ter ainda muitos “coveiros”, inclusive da própria banca na sua globalidade. Todo o cuidado é pouco na condução deste processo e os entraves são muitos e as reservas ainda maiores.

O autor escreve segundo a antiga ortografia.