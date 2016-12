O que fazer com os 25 mil euros doados por Guterres? Comprar um carro

António Guterres recebe na sexta-feira o Prémio Direitos Humanos 2016, das mãos do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, no valor de 25 mil euros, mas o secretário-geral das Nações Unidas designado decidiu doá-lo ao Conselho Português para os Refugiados (CPR), disse à Lusa fonte diplomática.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do CPR disse ter ficado muito satisfeita com a decisão de António Guterres, sublinhando que “é uma honra receber este gesto que denota o apreço que tem pelo Conselho Português para os Refugiados, do qual é sócio fundador”.

“Neste momento, em que atravessamos desafios cada vez maiores e temos grande responsabilidade para encontrar soluções duradouras para os refugiados, este gesto foi realmente muito positivo e enche-nos de orgulho, por um lado, mas também de reconhecimento”, disse Teresa Tito de Morais.

Questionada sobre o destino a dar aos 25 mil euros, a presidente do CPR revelou que irá servir para comprar uma viatura de serviço, apontando que a instituição tem “grandes necessidades”.