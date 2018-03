Os 15 mandamentos de Warren Buffett para poupar

O investidor tem uma fortuna avaliada em 84,8 mil milhões de dólares e é o terceiro homem mais rico do mundo. Roger Lowenstein, autor da biografia “Buffett: o making of de um capitalista americano” conta que ele nunca gasta um cêntimo de forma descenessária. Por exemplo, quando nasceu o primeiro filho transformou a gaveta numa alcofa. Além destes mandamentos existem outros que o milionário seguiu religiosamente até chegar ao topo:

1. Tome o pequeno almoço em casa e leve o almoço para o trabalho

2. Compre fruta da época e aproveite sempre as promoções dos supermercados

3. Compre por atacado e congele

4. Reduza, ou elimine o consumo dos couverts nos restaurantes

5. Arranje um parceiro com um estilo de vida parecido com o seu

6. Peça berços emprestados para os recém-nascidos, assim como roupa e carrinhos. A cadeira para o carro é que convém ser nova, porque as especificações de segurança estão sempre a mudar

7. Mantenha-se atento às lojas de artigos usados, designadamente onde se vende roupa pouco utilizada

8. Compre brinquedos em feiras e armazéns

9. Compre mobílias em leilões

10. Se precisa de contratar um pintor ou um empreiteiro faça-o durante o Inverno. Fica mais barato.

11. Não vá ao cinema ver um filme se ele não tiver boas críticas ou efeitos especiais que apenas podem ser admirados no grande ecrã

12. Desista da assinatura de um dos canais que tem e veja se lhe faz mesmo falta

13. Inscreva-se na biblioteca municipal. Os livros mais recentes chegam lá rapidamente

14. Viaje no limite da época alta. Vai arranjar melhores preços e o tempo será quase igual

15. Procure o hotel mais caro da cidade para onde vai, mas fique num mais barato nas imediações. Ficará com a mesma localização e por menos dinheiro