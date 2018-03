Os 12 trabalhos de Angela Merkel

A chanceler Angela Merkel deverá hoje deixar de ter qualquer dúvida sobre a sua permanência nesse cargo, mas este seu novo mandato vai ter desafios que até agora ainda não se lhe tinham sido colocados, o que, de algum modo, transforma os próximos anos no seu desafio mais difícil.

O primeiro deles é interno: os democratas-cristãos da CDU tiveram um dos piores resultados nas eleições de setembro do ano passado e isso de algum modo enfraquece o seu poder – que terá de ser repartido com os social-democratas do SPD. Apesar disso, o próprio SPD também não ficou bem na fotografia das eleições de setembro – e nas últimas semanas acabou mesmo por perder o seu dirigente máximo, Martin Schulz.

Outro desafio interno é da gestão da política relativa aos refugiados. Os alemães não gostaram de ver Merkel a abrir as fronteiras da Alemanha à imigração e penalizaram-na por isso em setembro. Mas mesmo antes das eleições a chanceler teve que dar um passo atrás, depois de perceber o problema político interno que arranjou com a sua inesperada bondade para com os que tentam escapar das guerras, dos massacres ou simplesmente da absoluta incapacidade de viverem no sítio onde desgraçadamente nasceram.