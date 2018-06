Dinamarquesa Orsted garante que não pretende lançar oferta à EDP Renováveis

A empresa dinamarquesa Orsted nega qualquer plano de lançar uma oferta para concorrer com a China Three Gorges (CTG) e adquirir a EDP Renováveis. A declaração foi enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) depois de a agência Reuters ter noticiado, esta terça-feira, que a estatal chinesa estaria a sondar eventuais interessados nos negócios da eólica portuguesa nos Estados Unidos da América (EUA).

“A Orsted A/S não está atualmente a preparar uma potencial transação referente a todas ou parte das ações da EDP-R, ou qualquer dos seus ativos ou afiliadas”, afirmou a empresa. Sublinha ainda que “monitoriza ativamente o mercado, incluindo (sem limitações) qualquer oportunidade de potencial investimento alinhada com a sua estratégia de negócios”, mas não há planos concretos para a EDP Renováveis.

A legislação em vigor obriga a que, num cenário de oferta pública de aquisição (OPA), logo que tome a decisão de lançamento o oferente deve enviar anúncio preliminar à CMVM, à sociedade visada e às entidades gestoras dos mercados regulamentados em que os valores mobiliários que são objeto da oferta ou que integrem a contrapartida a propor estejam admitidos à negociação, procedendo de imediato à respetiva publicação.