Orquestra Clássica da Madeira encerra temporada artística este sábado

A Orquestra Clássica da Madeira vai encerrar a sua temporada artística este sábado com um concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias num espectáculo que inclui o Conservatório Escola das Artes.

O concerto terá como maestro convidado Martin André e solista António Rosado. No programa que encerra a temporada artística da Orquestra Clássica da Madeira serão interpretadas obras de Piotr Ilitch Tchaikovsky e de

Joly Braga Santos.

O espetáculo está marcado para o Teatro Municipal Baltazar Dias e tem início previsto para as 18h00. O concerto vai contar ainda com a presença do Conservatório Escola das Artes da Madeira (CEPAM).