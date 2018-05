Originais de Tintim vão a leilão e podem chegar ao milhão de dólares

Desenhos originais do livro de banda desenhada das Aventuras de Tintim “Carvão no Porão” vão ser leiloados a 2 de junho, nos Estados Unidos, numa sessão que inclui outras diversas peças da autoria de Hergé. A leiloeira prevê que o preço destas duas obras e deverá chegar próximo do milhão de dólares (cerca de 850 mil euros).

Estas duas pranchas, desenhadas à mão pelo artista belga Georges Remi, que ficou conhecido por Hergé, são de 1957 e foram publicadas em 1958. Uma a lápis (35,2 x 50 cm) e a outra a tinta china (30,7 x 47,7 centímetros), poderão render entre 720.000 e 960.000 dólares (entre 618.000 e 825.000 euros), de acordo com a casa de leilões Heritage Auctions, que as colocou à venda em Dallas, no Texas.

Os dois trabalhos representam a página 58 do 19º álbum das aventuras do famoso repórter, publicado em 1958, com o título original de “Coke en Stock” ou, em português, “Carvão no Porão”.