Organizações ambientalistas ibéricas reuniram em Lisboa por oceanos saudáveis e pescas sustentáveis

Foram 15 organizações não governamentais (ONG) ibéricas que estiveram reunidas esta segunda-feira pela primeira vez em Lisboa, no veleiro Diosa Maat dos Ecologistas en Accíon e na sede da Liga para a Protecção da Natureza. Neste encontro foram discutidos vários temas como, o stock ibérico de sardinhas, as oportunidades de pesca de espécies de profundidade e a implementação da Política Comum das Pescas (PCP).

No final da ordem de trabalhos as organizações concordaram em pedir uma reunião com o comissário europeu para o ambiente, assuntos marítimos e pescas, Karmenu Vella. Apesar destas ONG terem colaborado entre si no passado foi a grave situação do stock de sardinha ibérica, que provou que só será possível ter pescarias sustentáveis e ecossistemas marinhos saudáveis na região ibérica, se existir uma cooperação próxima e continua entre as organizações dos dois países.

As 15 organizações deixaram ainda um pedido: “os ministros de Portugal e o novo de Espanha têm que tomar a liderança na Europa, seguindo os melhores pareceres científicos disponíveis e implementando em pleno a Política Comum das Pescas, assim recuperando e mantendo os stocks em níveis sustentáveis até 2020”.