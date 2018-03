Organização Mundial do Comércio alerta para risco de retaliações com taxas sobre aço e alumínio

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) alertou na segunda-feira para o risco de uma escalada de retaliações após a decisão dos Estados Unidos da América de impor taxas aduaneiras sobre o aço e o alumínio.

“Sabemos quando e como começa, mas não sabemos quando vai terminar”, afirmou aos jornalistas Roberto Azevêdo, após um encontro com o presidente do Brasil, Michel Temer, salientando que em matéria comercial é depois difícil reverter.

Roberto Azevêdo, de nacionalidade brasileira, adiantou que o Brasil está em contacto com outros países suscetíveis de serem afetados pela decisão do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, no sentido de estudar soluções mais adequadas.