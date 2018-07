Ordenamento e coesão territorial: o que vai estar na agenda do Governo este sábado na Pampilhosa da Serra

O Governo reúne-se em Conselho de Ministros Extraordinário amanhã, dia 14 de julho, no município de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, onde deverá aprovar um conjunto de diplomas sobre ordenamento e coesão territorial.

A reunião extraordinária deste sábado, segundo comunicado da presidência do Conselho de Ministros, decorrerá na Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra e tem início agendado para o final da manhã, pelas 11h00, ainda que o encontro inicie às 9h30.

No final da sessão de apresentação do Programa Nacional de Investimentos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) em Lisboa, ontem, quinta-feira, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, deu nota de que neste Conselho de Ministros extraordinário, serão aprovados o Plano Nacional de Ordenamento do Território e a nova versão do Plano Nacional de Coesão Territorial, os quais considerou “instrumentos centrais, porque as infraestruturas não valem por si, sendo antes instrumentos ao serviço de uma visão estratégica”.