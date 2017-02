Ordenado mínimo de 625 euros em Portugal? Sim, no Ikea

Este aumento do salário mínimo, 12,2% acima do que está estipulado por lei, ao qual acresce o subsídio de refeição diário de 4,55 euros, entra em vigor no próximo mês de março, com efeitos retroativos desde janeiro.

Com cerca de 1900 colaboradores no retalho e centro de apoio ao cliente, a Ikea Portugal sublinha, em comunicado, que tem vindo a reforçar a aposta no desenvolvimento das pessoas como pilar central do seu negócio. A estratégia de recursos humanos da marca sueca promove o desenvolvimento dos colaboradores, a par com o crescimento do negócio, promovendo o seu bem-estar a nível pessoal e profissional, através de práticas como a constante revisão das condições salariais, por exemplo.

Sobre esta matéria, Christiane Thomas, retail manager da Ikea Portugal, defende ainda que “ser uma grande marca não significa apenas vender bons produtos, mas também desenvolver as equipas”. Assim, o objetivo passa por ser uma empresa “cada vez melhor para trabalhar e o aumento do salário mínimo de entrada é mais do que uma forma de reconhecimento: faz parte da nossa estratégia, que coloca as pessoas no centro do negócio, proporcionando aos nossos colaboradores cada vez melhores condições para que se sintam realizados a nível pessoal e profissional”, conclui Christiane Thomas.