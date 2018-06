Ordem dos Médicos diz que menor crescimento da despesa na saúde comprova desinvestimento

A Ordem dos Médicos considera que os dados divulgados esta terça-feira sobre a evolução das despesas com saúde confirmam o desinvestimento no sector em Portugal “e o agravamento das despesas suportadas pelas famílias”. Em comunicado, o bastonário defende que “o serviço nacional de saúde [SNS precisa de um reforço orçamental urgente”.

O ritmo de crescimento da despesa corrente em saúde em Portugal abrandou 1,4 pontos percentuais no ano passado, face a 2016, para 3%, voltando a crescer a um passo mais lento do que o verificado no conjunto da economia, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira. O peso desta despesa no produto interno bruto (PIB) também caiu uma décima, no ano passado, para 9%.

Esta evolução do ano passado difere da verificada em 2016, em que a despesa corrente em saúde cresceu 4,4, em termos nominais, acelerando 1,1 pontos percentuais, face a 2015, e expandindo-se a uma taxa 1,2 pontos percentuais superior ao do conjunto da economia. E o peso no PIB aumentou uma décima, para 91%. Diz o INE que “esta situação de crescimento da despesa corrente em saúde mais elevado que o do PIB verificado em 2016 não se observava desde 2009”.