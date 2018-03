Ordem dos Engenheiros Técnicos discute operacionalidade do Aeroporto da Madeira

A secção regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos vai organizar esta terça-feira um fórum onde pretende debater alternativas à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira.

Este evento pretende promover ainda a discussão de alternativas e propostas que possam contribuir para minimizar os impactos negativos em situações de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira.

O fórum, que se realiza esta sexta-feira, tem como tema ‘A importância do Aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à ilha da Madeira’.

Entre os convidados estão confirmados Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo da Madeira, Teófilo Cunha, presidente da Associação dos Municípios da Região Autónoma da Madeira, Filipe Sousa, presidente de Santa Cruz.

Este evento vai ainda trazer como convidados André Barreto, economista, Sérgio Gonçalves, do Grupo Sousa, Ricardo Franco, presidente de Machico, e Ivo Correia, presidente do Conselho Económico e da Concertação Social da Madeira.

Este debate está marcado para as 09h00 no Fórum Machico.

De referir que o Aeroporto da Madeira tem sido afectado por diversas vezes com cancelamentos e desvios de voos para outros aeroportos devido às condições meteorológicas adversas que já se fizeram sentir nesta infraestrutura aeroportuária.

Em 2017 o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, chegou a defender a criação de alternativas, tendo em conta a possível inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, entre as quais o uso de navio.

Nessa altura o líder do executivo disse que o Aeroporto do Porto Santo seria uma alternativa em caso de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira.

Está também a ser estudada a possibilidade de se vir a alterar os limites de vento que são impostos nesta infraestrutura aeroportuária.