Ordem dos Engenheiros debate mobilidade urbana

A Ordem dos Engenheiros (OE) realiza hoje, dia 27 de junho de 2018, a partir das 9h15m, no Auditório da sua sede nacional, em Lisboa, um seminário ‘Mobilidade Urbana – Engenharia Urbana’.

“As grandes transformações estruturantes do território nacional resultam, em grande parte, da realização de novas infraestruturas de transporte. O trabalho no planeamento e gestão da mobilidade, incluindo elaboração de estudos de tráfego, transportes públicos, infraestruturas, gestão do estacionamento, assim como a gestão dos ‘interfaces’ e intermodais até à elaboração do desenho urbano, são, pela sua importância e intervenção, relevantes contributos da engenharia”, destaca a Ordem dos Engenheiros.

Segundo a instituição liderada por Carlos Mineiro Aires, “o debate em torno da mobilidade urbana faz-se (…) com intervenção de especialistas em transportes e vias de comunicação e em ordenamento do território, mas também dos responsáveis por empresas de transportes e de autarcas com responsabilidade na gestão de algumas das maiores cidades do país”.