Ordem do tribunal: YouTube vai retirar vídeos que difamam Marielle Franco

Após a decisão judicial que exigiu a retirada de 16 vídeos que propagam mentiras sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14, no Rio de Janeiro, o YouTube informou esta sexta-feira que cumprirá a ordem.

Segundo a Agência Brasil, a decisão judicial foi considerada acertada pelo Youtube e também pela Google. “É imprescindível a análise de cada um dos conteúdos apresentados para verificar se neles há, de fato, algum ataque à honra ou à intimidade da falecida Marielle e que, por isso, devem ser provisoriamente eliminados da plataforma YouTube. Isto porque não é possível extirpar de toda rede mundial de computadores opiniões de seus usuários sobre os fatos, que não apresentem agressão direta à honra, intimidade e memória da pessoa envolvida”, salientou a Google em comunicado.

Com base na lei brasileira, concretamente no Marco Civil da Internet, o tribunal examinou cada um dos vídeos indicados e concluiu que há ilegalidades em 16, determinando assim a respetiva eliminação do Youtube e do motor de busca da Google. “Os vídeos foram devidamente identificados por meio de URLs específicos e serão removidos no prazo designado pela decisão. O Google respeita a autoridade do Poder Judicial, a quem compete avaliar a licitude de publicações. A decisão confirma a necessidade da atuação judicial para o equilibrio de direitos, como determina o Marco Civil”, lê-se no comunicado da Google, citado pela agência de notícias brasileira.