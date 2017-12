Orçamento Regional: Novo Hospital, Escola Hoteleira, e Educação em destaque no debate na especialidade

Esta quarta-feira decorreu mais uma sessão do debate, na especialidade, do Orçamento regional para 2018. Entre os assuntos discutidos estiveram o Novo Hospital da Madeira, o modelo de funcionamento da Escola Hoteleira, e a oferta de camas nos estabelecimentos hoteleiros, bem como o setor da educação.

O Novo Hospital da Madeira foi um dos assuntos que mais discussão gerou nesta sessão do debate do Orçamento Regional. O financiamento desta obra acabou por ser uma das perguntas que ficou sem resposta. No entanto, sobre este dossier existiu uma pequena novidade. O secretário regional dos Equipamentos e das Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, explicou que “não lhe faz qualquer confusão uma parceria público-privada” tal como aconteceu no Novo Hospital de Lisboa Oriental.

O Governo da República foi também visado no dossier relativo esta nova unidade hospitalar. Amílcar Gonçalves garantiu que “só se o executivo central não quiser” é que o concurso para a construção não avança.