Orçamento eleitoralista

É preciso intensificar as percepções, face aos factos. Basta ver o que aconteceu à quebra histórica do investimento público. O Orçamento do Estado de 2018 é o primeiro ato descarado da campanha legislativa de António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. É a primeira ferramenta para manter o poder a todo o custo, correndo mesmo o risco de pôr em causa tudo e todos os que podem criar mais e melhor emprego através da geração de riqueza. Bastará olhar, e não apenas ouvir, a política fiscal praticada neste Orçamento de Estado.

Ao contrário do que António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins dizem, a obsessão que têm não é com os pobres, mas com os ricos. É com quem pode ajudar a acabar com os pobres que estes três políticos, nada estadistas, estão obcecados. E na tristeza desta ação estão até disponíveis para rapar, através do aumento de impostos, a pouca riqueza que os mais pobres poderiam ir acumulando. António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins usam este Orçamento como uma ferramenta promocional que divide o País. Este Orçamento não é justo e promove a injustiça social. É desequilibrado e não tem o essencial para que possamos convergir em relação à Europa. Este é um Orçamento retrógrado que não contribuiu para o crescimento do País. Mas apesar deste Orçamento o País crescerá. Não o que podia e como podia crescer.

Esta forma de olhar para o Orçamento do Estado como ferramenta eleitoralista diz muito dos seus protagonistas: regressámos, infelizmente, ao tempo em que o sensato é ultrapassado pelo descarado.