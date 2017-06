Oposição volta a apelar ao(s) diabos(s)

O histórico da estratégia da oposição desde que o Governo de António Costa foi formado – com algumas diferenças entre o CDS e o PSD, é certo – é um caso sério de boa disposição: não é por acaso que, nas suas mais recentes aparições públicas, o primeiro-ministro aparece sorridente e até mesmo, como sucedeu na sua última espécie de entrevista televisiva, galhofeiro, tendencialmente sarcástico e mesmo cínico.

Nas primeiras semanas deste Governo, o PSD entrou em estado de sítio. Depois, aquela coisa do “nós é que ganhámos as eleições” (eles é que eram os donos da bola, mas o certo é que não sabiam as regras do jogo) lá foi esmorecendo. Nessa altura, houve uma clivagem: Assunção Cristas optou pela truculência cínica em sede do Parlamento, mas não foi muito longe. Passos Coelho entrou em defeso: não participou nos debates sobre o Orçamento, não deu ideias, não avançou propostas. Deixou-se ficar, para crescente nervosismo dos seus pares.

Tendo chegado ao limite de faltas, o PSD resolveu regressar: era o diabo que vinha aí. Não veio, não mandou recado, nem disse que vinha mais tarde – bom, ele acaba sempre por aparecer, ou não fosse uma personagem que, como os deuses, beneficia da circunstância de contar com vida eterna. Mas, em tempo útil, fez de conta.

Depois chegou a fase do défice (quando este indicador passou a estar controlado): afinal de contas, o PS quer controlar o défice. Descaramento supremo: então o controlo do défice não era um objetivo só do governo anterior? Agora estes tipos também se preocupam com isso? Não deu resultados.

Perante essa falta de resultados e perante a evolução macroeconómica dos últimos meses, PSD e CDS resolveram tentar acrescentar-se ao lado dos que tinham contribuído para a sua obtenção. Com fraco sucesso: austeridade não é o mesmo que rigor (como qualquer pessoa percebe), e, para já, reversão quer precisamente dizer ‘o contrário de’.

A opção agora é outra – e desta vez CDS e PSD estão novamente juntos: resolveram voltar a apelar ao diabo. Ou aos diabos, desta vez aos verdadeiros: os comunistas, os esquerdistas radicais e todos esses extremistas, valha-nos Deus. Que, não havendo forma de os fazer desaparecer, ao menos que sirvam para alguma coisa.

É por isso que um dos discursos mais repetidos pela oposição nos últimos dias é um apelo a que PCP e Bloco de Esquerda não se esqueçam que não apoiam uma parte muito substancial daquilo que é a espinha dorsal do PS. São as questões sobre a União Europeia, aquilo que tem a ver com o Orçamento de Estado – no fundo, afinal, tudo o que importa. Com especificidades: com certeza, dizia um dia destes um dirigente do CDS, que não passa pela cabeça do PCP e do Bloco aceitarem que o PS gaste os excedentes do saldo primário na diminuição da dívida. Os comunistas e outros radicais que se lembrem que têm de impor ao PS que gaste esse excedente no aumento dos salários da função pública, das pensões, das regalias indistintas e por aí.

E, já agora, os comunistas e esses extremistas que se recordem que as ruas estão aí, construídas e luzidias, para serem usadas: onde é que estão as greves que noutros tempos eram selvagens, onde é que estão as manifestações que noutras circunstâncias acabavam à batatada, onde é que está o bloqueio da ponte 25 de abril que na pré-história deu cabo de um primeiro-ministro? Onde é que está essa sede aguerrida de dar cabo de tudo para construir tudo outra vez?

Convenhamos: tudo isto é um bocadinho patético. E depois admiram-se de António Costa andar por aí todo sorridente.