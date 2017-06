Oposição pressiona Governo para melhorar explicações sobre ‘offshores’

As offshores voltam a estar no centro da polémica e prometem marcar a próxima semana. Os partidos da oposição não ficaram satisfeitos com as explicações do ministério das Finanças nos documentos enviados à Comissão de Orçamento e Finanças esta quinta-feira a justificar a retirada dos territórios de Jersey, Uruguai e ilha de Man da lista negra dos paraísos fiscais e o PSD agendou o tema para o debate da próxima segunda-feira, dia 12.

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, considerou “estranho e grave” e exige explicações. “É a suspeita de não haver justificação para retirar estes territórios da lista negra e contribuir para que vários milhões de euros não tenham controlo direto e obrigatório da Autoridade Tributária (AT), só com uma razão muito sustentada podia ser viável”, disse Montenegro, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

O Governo enviou ao parlamento, com o carimbo de informação privilegiada, as respostas sobre às questões do PSD e do CDS-PP. São 24 páginas de justificações jurídicas em que a AT terá emitido pareceres para o Uruguai e Jersey mas não para a ilha de Mann, segundo as informações a que o Eco teve acesso.