Oposição exige mais transparência na pesagem da banana ao Governo Regional

O plenário da Assembleia Regional discutiu esta quinta-feira um projeto de resolução do JPP que recomenda ao executivo madeirense mais transparência na pesagem e selecção da banana. Durante o debate a oposição exigiu ao executivo maior transparência neste processo enquanto o PSD afirmou que a Empresa de Gestão do Setor da Banana (GESBA) “não restringe nem dificulta” o acesso dos produtores a essa pesagem.

Durante o debate na Assembleia Legislativa da Madeira os deputados do JPP, BE e PCP defenderam que é necessária “uma maior transparência” no processo de pesagem da banana.

O deputado do JPP, Rafael Nunes, disse que em 2016 as vendas da GESBA foram acima dos 17 milhões de euros sendo que seis milhões de euros são pagos aos agricultores.