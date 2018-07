Oportunidades para uma acção conjunta entre Portugal e países africanos em discussão no Estoril

Numa altura em que as alterações climáticas, os desafios demográficos e a revolução tecnológica são peças centrais no puzzle do desenvolvimento sustentável de África e da Europa, é crucial compreender quais as potencialidades dos mecanismos de colaboração entre os dois continentes, de forma a criar sinergias. Foi este o raciocínio que levou o Conselho da Diáspora Portuguesa, a organizar o primeiro EurAfrican Forum, que irá decorrer esta terça-feira no Centro de Congressos do Estoril .

Em declarações ao Jornal Económico, o presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, Filipe de Botton, explica que “não é somente um fórum de intenções, mas de ações concretas” e é por este motivo que a escolha dos oradores recaiu, sobretudo, em empreendedores, ativistas e empresários de “uma geração mais jovem”.

O EurAfrican Forum, que a organização espera tornar-se um evento anual, pretende tornar-se “uma plataforma que dá visibilidade e voz às aspirações e projectos de uma nova geração de líderes permitindo o contacto e o relacionamento com os congéneres europeus”. Este ano, conta com a participação da directora executiva da DocConnectAfrica, Sophia Bekele, do CEO do Shoreline Group, William Elong, do fundador da start-up Will & Brothers, Bethlehem Tilahun Alemu, de Amrote Abdella, Regional Director for Microsoft 4Afrika Initiative, do CEO da Mota-Engil África, Manuel Mota, entre muitos outros oradores.