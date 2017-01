Operação Marquês: Carlos Alexandre não será afastado. Sócrates perde recurso

Em resposta enviada à agência Lusa, o TRL esclareceu que aquele tribunal superior entendeu que na conferência “intervêm o Presidente da Secção, o relator, e um juiz Adjunto”, tal como refere o artigo 419, n.º1, do Código de Processo Penal (CPP).

O número dois do mesmo artigo esclarece que “a discussão é dirigida pelo Presidente, que porém só vota para desempatar quando não se formar maioria com os votos do relator e do juiz adjunto”.

Na decisão da Relação de Lisboa contestada por José Sócrates, em que o acórdão se encontra assinado por dois juízes desembargadores, “não se verifica qualquer falta do número de juízes”, concluiu o TRL.