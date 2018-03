Fizz. Ex-procurador Orlando Figueira em liberdade

O tribunal decidiu rever a medida de coação de Orlando Figueira, o procurador acusado de corrupção estava em prisão domiciliária há um ano e meio. Está agora em liberdade o ex-procurador que está a ser julgado no âmbito da Operação Fizz levou à prisão preventiva do procurador português Orlando Figueira, suspeito de ter sido corrompido por Manuel Vicente quando este era administrador da Sonangol. São também arguidos Paulo Blanco e Armindo Pires, respetivamente ex-advogado e antigo representante em Portugal do político angolano.

Orlando Figueira pediu para ser ouvido pelo coletivo de juízes a fim de ser reavaliada a prisão domiciliária, tendo sido ouvido ao incío da tarde desta terça-feira, 20 de março.

No âmbito da revisão das medidas de coacção, o ex-procurador tem de entregar o passaporte e de ir a todas as sessões do julgamento da Operação Fizz que começou a 22 de janeiro deste ano e tem como arguidos o ex-vice-Presidente de Angola, Manuel Vicente, o ex-procurador Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o empresário Armindo Pires.