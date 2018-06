Operação “Esplanada Aberta”: fisco inspeciona 7.000 restaurantes, bares e cafés. Foram multados 250 estabelecimentos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) multou 250 estabelecimentos de restauração devido à não emissão de fatura, ao incumprimento dos requisitos formais dos documentos emitidos e à não utilização de Programa de Faturação Certificado. A mega acção nacional de fiscalização, foi realizada na semana passada, conforme o Jornal Económico noticiou em primeira mão, e incidiu em 7.000 estabelecimentos de restauração, tendo estado no terreno cerca de 600 inspectores tributários a fiscalizar se os programas informáticos usados nos estabelecimentos permitem fugir aos impostos e estão a lesar o Estado.

O Ministério das Finanças dá conta, em comunicado, dos resultados da acção, denominada “Esplanada Aberta”, realizada no passado dia 19 de junho, a administração fiscal deu ordem para “varrimento” em zonas de elevada concentração de restaurantes, bares e cafés onde são exercidas as atividades de restauração: centros históricos, baixas das cidades e zonas balneares.

“Foram instaurados cerca de 250 autos de notícia, designadamente, por não emissão de fatura; não observância dos requisitos formais dos documentos emitidos e não utilização de Programa de Faturação Certificado”, avança o ministério liderado pro Mário Centendo, acrescentando que estes contribuintes multados “serão objeto de um rigoroso acompanhamento do seu comportamento declarativo, estando prevista a realização procedimentos inspetivos subsequentes, nos casos em que que forem detetados elevados riscos de incumprimento”.

Segundo as Finanças, foram controlados mais de 7.000 estabelecimentos de restauração e similares, tendo participado nesta acção de fiscalização cerca de 600 inspetores da AT, numa operação que, diz, “incidiu sobre controlo dos estabelecimentos de restauração e similares, cuja atividade é significativamente incrementada nesta altura do ano pela presença de turistas”

Em comunicado, o Ministério das Finanças realça que “a presença da Inspeção Tributária e Aduaneira no terreno é indispensável para detetar, dissuadir, e penalizar situações de incumprimento voluntário, tendo um significativo efeito dissuasor e pedagógico sobre os contribuintes, aumentando a perceção do risco e dos custos associados ao não cumprimento”.

E recorda que na prossecução do seu objetivo estratégico de Combate à Economia Paralela e às práticas de Fraude e Evasão Fiscais, o fisco tem vindo a desencadear um conjunto de ações que visam avaliar do cumprimento das obrigações de faturação, incentivando o cumprimento voluntário.

Face aos resultados obtidos na operação ‘Esplanada Aberta’, a AT dá conta de que pretende garantir “uma justa repartição do esforço fiscal”, pelo que deixa um viso: “continuará a reforçar, significativamente, a sua presença no terreno, como objetivo de incentivar o cumprimento voluntário, dissuadindo eventuais práticas de incumprimento”.

Segundo a administração fiscal, esta é apenas uma de muitas ações que vêm sendo desenvolvidas, estando em curso e já programadas um conjunto de outras ações no mesmo âmbito, orientadas para diversos setores de atividade.

Nesta acção nacional, denominada ‘Esplanada Aberta’, os inspectores tributários pretenderam confrontar a informação disponível referente às comunicações efetuadas através do sistema e-fatura. E ainda verificar os programas de faturação certificados utilizados com os programas de facturação efetivamente em uso nos estabelecimentos. Objetivo: verificar situações em que os contribuintes não estão a comunicar o número de programa certificado ao sistema e-fatura, devendo ser advertidos que essa comunicação não está a ser efetuada ou, em caso de não possuírem programa de facturação certificado, ser levantado o respectivo auto de notícia.

Recorde-se que os programas informáticos usados em muitos cafés e restaurantes permitem fugir aos impostos e estão a lesar o Estado em milhões de euros, nomeadamente em receita de IVA que deixa de entrar nos cofres estatais. Ou seja, os sistemas de faturação permitem apagar dados sem que o fisco perceba. E isto mesmo que os programas cumpram a lei e sejam certificados.

A utilização de programas certificados de facturação é obrigatória para os sujeitos passivos de IRC, IRS e IVA que tenham um volume de negócios anual superior a cem mil euros.