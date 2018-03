“Operação e-Toupeira”: Luís Filipe Vieira sabia tudo o que Paulo Gonçalves fazia

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira teria conhecimento de tudo o que Paulo Gonçalves, alegadamente, fez para corromper três funcionários judiciais a troco de informações sobre o “caso dos emails”, notica o “Correio da Manhã” esta quarta-feira. A Polícia Judiciária (PJ) já terá reunido provas de que Vieira tinha conhecimento de tudo.

O diário refere mesmo que o dirigente máximo do clube da Luz sabia dos subornos feitos com bilhetes, camisolas e até postos de emprego, pois, alegadamente, Paulo Gonçalves, em toda a correspondência eletrónica trocada com os funcionários judiciais corrompidos, adicionava o email de Vieira no campo “Cc” (com conhecimento).

O CM detalhou até um caso em que Paulo Gonçalves pediu, com o conhecimento de Vieira, a uma funcionária do Benfica convites para Júlio Manuel Loureiro, funcionário judicial, assistir a jogos no estádio da Luz.