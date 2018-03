Operação Athena: mais de 41 mil obras de arte apreendidas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) dá conta que participou, em novembro do ano passado, numa operação internacional de luta contra o tráfico de bens culturais que levou à apreensão de 41 mil obras de arte, muitas delas classificadas como Património Mundial. Leque de bens apreendidos abrange litografias, livros, moedas, pinturas e objetos arqueológicos diversificados.

“Entre 20 e 30 de Novembro de 2017, a AT participou na operação internacional JCPCO (Joint Customs and Police Operation) Athena, associada à operação Pandora II que decorreu com a intervenção de outros países, coordenada em conjunto pela OMA (Organização Mundial das Alfândegas) e pela Interpol”, revela a AT, acrescentando que esta operação teve como principal objetivo a luta contra o tráfico de bens culturais e desmantelar a atividade criminosa associada.

A operação Pandora II-Athena saldou-se ainda na detenção de 101 pessoas, tendo a operação de luta contra o tráfico de obras de arte e bens culturais sido realizada em 81 países do mundo.