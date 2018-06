OPEP validou subida da produção para aliviar preços

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, como a Rússia, validaram este sábado o princípio de um aumento da sua produção de petróleo para aliviar os preços, anunciou o ministro do Petróleo angolano.

“Estamos de acordo com o princípio”, declarou Diamantino Azevedo no final de uma reunião em Viena, citado pela Lusa, que juntou os 14 países da OPEP e os seus 10 parceiros, um dia depois de uma decisão do cartel no mesmo sentido.

O grupo de 24 países, que assegura mais de 50% das exportações mundiais, pretende cumprir as quotas de produção que havia decidido no final de 2016, mas que não são alcançadas na prática.