OPEP estima que EUA penalizem equilíbrio no mercado petrolífero

A oferta de petróleo mundial irá aumentar mais do que a procura, graças a uma subida da produção por parte dos Unidos, segundo aponta o relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado esta terça-feira pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

A OPEP estima que o consumo mundial de petróleo alcance uma média de 98,85 milhões de barris diários este ano, o que representa uma subida de 1,7% em comparação com o ano passado.

“Em 2018, a procura por crude da OPEP é projetada em 32,7 mihões de barris por dia, o que é 0,1 milhões de barris por dia menor que no anterior relatório e 0,3 milhões de barris por dia menor que o nível de 2017”, explica o documento. Grandes economias emergentes como a Índia (4,66%) e a China (3,4%) serão as que mais contribuem para o aumento da procura global.

É, no entanto, do lado da oferta, que haverá maiores dificuldades em alcançar o equilíbrio do mercado petrolífero. O cartel refere que pretende colocar no mercado uma média de 32,7 milhões de barris por dia (cerca de 1% abaixo dos níveis de 2017), mas aponta para uma produção por parte de países concorrentes de 66,10 milhões de barris por dia, ou seja, mais 3,09% do que em 2017.

Os 14 Estados-membros da OPEP e outros 10 países de fora do cartel têm atualmente em curso um acordo de cortes na produção que visa diminuir o excedente no mercado e levar a uma subida gradual dos preços da matéria-prima.

Em maio, a produção do cartel aumentou para 31,869 milhões de barris por dia, mas manteve-se dentro do limite máximo de 32,5 fixado no final de 2016 no âmbito do acordo da OPEP. O cumprimento do acordo tem beneficiado da situação política e económica na Venezuela, cuja produção caiu 2,7%, em maio, para 1,392 milhões de barris por dia.

“Os futuros do petróleo expandiram para o valor mais elevado desde 2014, com o crude ICE Brent a terminar o mês significativamente acima do nível de 75 dólares por barril. O mercado petrolífero foi mais uma vez apoiado ao longo do mês pela escalada das tensões geopolíticas, bem como diminuição bullish nos inventários de crude dos EUA. A forte conformidade da OPEP e nações não-OPEP participantes nos termos de ajustamento da produção da ‘Declaração de Cooperação’ também continuaram a apoiar o mercado petrolífero”, refere o relatório.

Em maio, o Brent de referência europeia subiu 7,3% para uma média de 77,01 dólares por barril, enquanto o crude WTI de referência norte-americana valorizou 5,5% para uma média de 69,98 dólares por barril. No acumulado do ano, o Brent já subiu 30,6% e o crude WTI 27,7%.