OPEP chega a acordo. Produção de petróleo vai aumentar a partir de julho

Os países exportadores de petróleo que estão incluídos num acordo de cortes de produção chegaram a acordo esta sexta-feira em Viena para aumentar a oferta. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros Estados dentro do acordo vão lançar mais petróleo no mercado a partir do próximo mês, depois de a Arábia Saudita ter conseguido a aprovação da sua proposta.

“Temos um acordo”, anunciou o ministro da Energia da Arábia Saudita, em declarações citadas pela agência Bloomberg. A produção nominal irá aumentar em um milhão de barris por dia, de acordo com o novo acordo.

No entanto, o aumento real será de cerca de 700 mil barris por dia a partir do segundo semestre do ano pois há vários países que não têm atualmente capacidade para produzir mais, segundo explicou o ministro nigeriano Emmanuel Ibe Kachikwu. São os casos da Venezuela (devido à crise financeira) e da Líbia (cuja guerra danificou várias infraestruturas).