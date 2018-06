Open House Porto: Descubra arquiteturas habitualmente vedadas ao grande público

Durante este fim de semana as cidades do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos recebem a quarta edição do ‘Open House Porto’. O evento que decorre anualmente envolve estes três municípios, ao revelar arquiteturas, que habitualmente estão vedadas ao grande público. Inês Moreira e João Rapagão, arquitetos e comissários do evento sublinham que “o foco está virado para as arquiteturas de utilização industrial e para aquelas de sustentação das suas atividades, sejam de produção ou de habitação, mas também de vocação institucional, seja social ou cultural, numa demonstração clara de que as cidades que herdámos souberam assimilar e conciliar a indústria com os diversos usos que as estimulam e mobilizam”.

Os responsáveis pela quarta edição do ‘Open House Porto’ referem que o evento “oferece uma oportunidade única para se descobrir e usufruir de locais singulares, novos ou antigos, prostrados no tempo, recuperados ou reconstruídos”.

Ao todo irá abrir 65 espaços divididos pelas três cidades com as entradas a serem totalmente gratuitas. Os visitantes podem escolher visitar o espaço de livre, acompanhados por guias da Open House, ou até mesmo pelo responsável do edifício arquitectónico em questão.