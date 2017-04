Opel estreia Insignia Country Tourer em Frankfurt

A nova geração do topo de gama da Opel, o Insignia, está a crescer. Depois de apresentados em Genebra os Insignia Grand Sport, de cinco portas, e o Insignia Sports Tourer, a station wagon, a marca do Relâmpago acaba de divulgar as primeiras imagens do terceiro modelo da gama, o Insignia Country Tourer, que tem estreia mundial agendada para o Salão de Frankfurt, em setembro.

Esta versão mais aventureira do seu topo de gama possui uma aparência a condizer. Tendo como base a variante SW do Insignia e mais 20 mm de altura ao solo, o Country Tourer distingue-se pelas proteções adicionais nos para-choques dianteiro e traseiro, bem como aplicações de plástico nos arcos das rodas e nas embaladeiras. Para quem quer aventura, mas com conforto, a tampa da mala pode ter comando elétrico, acionado com o pé. A bagageira oferece uma capacidade máxima de 1665 litros, mais 130 litros que o modelo anterior.

Tal como o Grand Sport e o Sports Tourer, o Country Tourer está equipado com faróis de matriz de LED IntelliLux, head-up display, câmara 360 graus, cruise-control adaptativo com travagem automática de emergência e câmara dianteira com sistema de manutenção de faixa de rodagem e correção automática de direção. Também no topo do que existe neste segmento estão os sistemas de infoentretenimento IntelliLink, compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto, bem como o sistema de assistência em viagem e em emergência Opel OnStar, que também garante ligação à Internet 4G LTE a até sete dispositivos.

Para enfrentar estradões de terra com à vontade, além da maior altura ao solo, este insignia conta com o sistema de tração integral com vetorização de binário. Em vez de um diferencial traseiro tradicional, este sistema emprega duas embraiagens multidiscos controladas eletricamente, uma para cada roda, que permitem variar a transmissão de potência de acordo com a dinâmica do veículo e com as condições da estrada. Além de assegurar a estabilidade, o sistema oferece uma maior precisão em curva e melhor resposta às solicitações do condutor. Também a suspensão FlexRide dá um contributo importante à estabilidade e conforto, atuando em tempo real de acordo com informações que recebe de múltiplos sensores. O condutor pode selecionar os modos Tour e Sport.

Quando for apresentado, o Country Tourer estreará um novo motor topo de gama na linha de opções Diesel, mas a Opel ainda não divulgou mais cerca desta motorização.