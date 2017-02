OPA do CaixaBank ao BPI: Amanhã é o dia D

Os resultados da operação, autorizada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a 16 de janeiro, serão publicados amanhã, quarta-feira, de acordo com informação avançada pelo online económico Expansiòn.

Tal como refere este site de economia espanhol, o CaixaBank “já tem em mãos 45% do capital do banco, o quinto maior de Portugal e ofereceu um preço por ação de 1,134 euros, pelo que o desembolso total que deve ser atingido por esta OPA, rondaria os 900 milhões de euros, no caso de todos os accionistas aceitarem esta operação”.

De acordo com o Expansiòn, até ao momento, o único accionista que tem manifestado a intenção de não aceitar a oferta é o grupo luso Violas Ferreira, que conta com uma posição próxima de 2,7% do capital do banco.