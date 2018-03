Onde estamos entre os países mais felizes do mundo? A meio da tabela

A Finlândia roubou o lugar de países mais feliz do mundo à Noruega, medido através do Relatório Mundial de Felicidade da Organização das Nações Unidas (ONU), que estuda a felicidade das populações e o bem-estar dos emigrantes. Portugal subiu no ranking, mas continua a meio da tabela.

“Imagine uma escada, com degraus numerados de 0, na parte inferior, a 10 no topo. O topo da escada representa a melhor vida para si e o fundo da escada representa a pior vida possível. Em que degrau da escada diria que, pessoalmente, se sente neste momento?” É esta a pergunta a que os inquiridos de 156 países tiveram de respostas.

A juntar às respostas, a ONU avaliou ainda o produto interno bruto de cada país, apoios sociais, expetativas de saúde, liberdade social, generosidade, corrupção e felicidade dos emigrantes.