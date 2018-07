Onde deixar os seus filhos durante as férias?

Com o fim do ano lectivo e as com as férias escolares já ao virar da esquina, surge o eterno problema em saber como ocupar e onde deixar os seus filhos. Felizmente existem campos de férias espalhados de norte a sul do país onde os mais novos se podem divertir, deixando os pais mais descansados. Fique a conhecer algumas sugestões que não lhe vão estoirar a carteira.

No norte do país, a DiverLanhoso oferece programas de 2 dias ou de uma semana e que custam 70 euros e 270 euros, respectivamente. Os campos de férias da DiverLanhoso estão pensados para receber miúdos e quase-graúdos, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e que gostem de adrenalina e atividades radicais. As crianças ficam a dormir no campo de férias que tem muitas atividades e programas diversos. É na Póvoa do Lanhoso.

No Porto, as crianças entre os 4 e os 12 anos de idade poderão visitar a Fundação Serralves no âmbito do programa Férias de Verão em Serralves 2018. Os mais novos terão acesso a um programa – denominado de ‘oficina’ – pedagógico sobre vários temas, desde as artes, a cultura e a ecologia. Cada oficina dura uma semana e os preços começam a partir dos 80 euros por pessoa. As oficinas de Serralves já estão abertas e terminam no dia 31 de agosto.