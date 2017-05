‘Olh’á bolinha’: Vem aí a primeira loja do mundo só com bolas de Berlim

A primeira loja só de bolas de Berlim, a Berlineta, tem abertura marcada para sábado 8 de abril, na Rua dos Pescadores, na Costa da Caparica, às 15h30.

O responsável da primeira loja do mundo dedicada aos bolos tradicionais, Alessandro Iuliano, disse à NIT que “a ideia é corresponder à procura que já tínhamos”.

Recheios de doce de ovos, de Nutella, frutos vermelhos, maçã e morango, que podem ser combinados com as massas de beterraba, alfarroba ou até de espinafres são as novidades que o espaço apresenta por 1 euro.