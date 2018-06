Oito PME portuguesas distinguidas pelo Horizonte 2020 da Comissão Europeia

Há oito PME portuguesas que irão receber 50.000 euros cada, perfazendo um total de 400 mil euros dos 12 milhões atribuídos nesta fase, no âmbito dos mais recentes resultados da Fase 1 do Instrumento PME do Programa de Investigação Horizonte 2020, que contemplou mais 242 PME de 30 países, entre os quais Portugal.

Por ocasião da divulgação da lista de beneficiários, Carlos Moedas, Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, também responsável pelo Instrumento PME do Horizonte 2020, disse no comunicado que “estas oito empresas são excelentes exemplos da inovação que se faz em Portugal”.

A estas juntam-se outras 79 PME que, desde 2014, foram financiadas pela Fase 1 do Instrumento PME.

“O total de financiamento para empresas portuguesas neste contexto é hoje de 10,25 milhões de euros e não duvido que esse número continue a crescer no futuro”, lembrou Carlos Moedas.

“A União Europeia apoia as PME inovadoras e, cada vez mais, os portugueses percebem que o futuro se faz a partir da inovação. Por isso, importa que continuem a apostar nela, a arriscar e a concorrer a este e outros financiamentos europeus. O meu desejo é o de que estas boas notícias incentivem mais portugueses a participar nestes programas, pois só aqueles que participam ativamente têm possibilidade de beneficiar destas oportunidades. Os resultados são claros e é visível o sucesso que as empresas e os empreendedores portugueses têm tido”, adiantou o comissário português.

Em Portugal, são oito as empresas beneficiárias:

• A Spawnfoam, de Andrães, Vila Real, que comercializa material biocomposto com possível utilização, entre outras, no mercado da reflorestação;

• A Prodsmart, de Arraiolos, um serviço de cloud com soluções em tempo real para o rastreio de linhas de produção;

• A Smallmatek, de Aveiro, pioneira no desenvolvimento de nanotecnologias que evitam a corrosão dos metais;

• A SILICO, de Braga, que desenvolveu a tecnologia BUTANOVA, com uma alternativa biológica para a produção de n-butanol;

• A LifeTag, de Cantanhede, responsável pelo desenvolvimento da PermeAbility, um novo teste para medir a permeabilidade intestinal em pacientes com doença inflamatória crónica;

• A DART Diagnostics, de Lisboa, que desenvolveu uma nova tecnologia que permite imunoensaios com maior sensibilidade à salmonela;

• A Ophiomics, de Lisboa, que desenvolveu um instrumento específico de diagnóstico do carcinoma hepatocelular;

• A Last2ticket, do Porto, responsável por soluções eficazes em termos de custo, adaptáveis e transparentes para a gestão de eventos, concebidas para responder às necessidades das PME.

Nesta fase do Instrumento PME, cada projeto recebe 50 000 euros para esboçar um plano de negócio. As empresas beneficiam ainda de três dias de formação empresarial (coaching) e serviços gratuitos de aceleração empresarial. Um mapa interativo de todos os projetos está disponível no Centro de Dados do Instrumento PME.

O Instrumento PME é parte do projeto-piloto Conselho Europeu de Inovação, que apoia inovadores, empreendedores, pequenas empresas e cientistas de excelência com oportunidades de financiamento e serviços de aceleração.

Desde o lançamento do programa, a 1 de janeiro de 2014, foram selecionadas 3.115 PME para financiamento ao abrigo da Fase 1 do Instrumento PME. Dessas empresas 87 são portuguesas e receberam um financiamento total de 10,25 milhões de euros.