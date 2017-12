Oito pessoas assistidas e um animal morto em incêndio no Zoo de Londres

Um incêndio no Zoo de Londres levou a que oito pessoas necessitassem de assistência. Seis por motivos de inalação de fumo, duas devido a pequenas lesões a que acresce mais uma pessoa que foi transportada para o hospital refere a BBC. Está confirmada também a morte de um animal.

As causas do incêndio, que mobilizou mais de 70 bombeiros, no Zoo de Londres, ainda são desconhecidas. Algumas das pessoas assistidas, todas funcionários do Zoo, apresentaram também sinais de estado de choque, diz a agência Lusa.

O animal que morreu é um porco formigueiro. Quatro suricatas estão dadas como desaparecidas. O incêndio afetou o café e a loja do zoológico.