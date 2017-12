Oito entidades financeiras já têm solução da Novabase para reportar ao Banco de Portugal

Já são oito a instituições financeiras que aderiram à solução da Novabase de reporting regulatório da Novabase. No início desta semana, o Bankinter, o EuroBic, o Novo Banco, a Parvalorem e o Wizink juntaram-se ao Millennium bcp, à Cofidis e ao Banco CTT no conjunto de entidades que escolheram a Symetria, a ferramenta da tecnológica para reportar à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Na opinião do diretor na Novabase, Afonso Mota a ferramenta “adequa-se às necessidades atuais das instituições financeiras, pois permite cumprir os critérios determinados pelo Banco Central Europeu e as obrigações do Banco de Portugal, garantindo o cumprimento das obrigações regulatórias com o mínimo de custos e riscos”.

O Symetria tem ferramentas de análise e gestão de risco e permite controlar o processo de consolidação dos dados que têm de ser reportados à Central de Responsabilidades do regulador e garantir que as instituições financeiras têm acesso à informação das responsabilidades de crédito dos seus clientes.

O mecanismo pretende, nesse sentido, responder às novas exigências da base de dados AnaCredit (Analytical Credit Dataset) e simplificar as obrigações de reporting e compliance.

A Novabase aumentou os lucros em 41,4% para 3,924 milhões de euros no primeiro semestre do ano, face ao período homólogo, e superou as estimativas, apoiada num forte crescimento das receitas no negócio internacional. Os resultados do primeiro semestre confirmam o sucesso da estratégia de internacionalização e estão em linha com os objectivos traçados este ano. O volume de negócios internacional cresceu 15%, representando a Europa cerca de 2/3 da actividade não doméstica”, explicou Luís Salvado, presidente da tecnológica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.