Oito associações levam internacionalização a 550 PME

Um total de oito associações empresariais – Associação Industrial Portuguesa (AIP), Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (NERBE/AEBAL), Associação Empresarial da Região de Coimbra (NERC), Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE), Núcleo Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR) e Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT), vão desenvolver uma atuação conjunta, através da integração de ações de internacionalização, que terão como objetivo aumentar o número de empresas exportadoras.

Sendo representativas de milhares de empresas e abrangendo uma ampla área geográfica, o projeto conjunto vai envolver cerca de 550 pequenas e médias empresas, sendo a primeira vez que as associações empresariais se propõem executar em co-promoção uma candidatura de apoio à internacionalização.

Após “demoradas negociações”, as associações envolvidas “conseguiram articular mercados e objetivos, indo assim ao encontro de uma das principais lacunas apontadas pelo Governo, que é a falta de articulação das missões externas”.

O envolvimento da AIP e das sete associações empresariais (que têm ao longo dos anos desenvolvido as suas próprias ações), num mesmo projeto e pela primeira vez, vai proporcionar às empresas o acesso a um muito mais abrangente leque de oferta de mercados e de oportunidades e aos co-promotores maiores sinergias, ganhos de escala e uma maior eficiência na resposta às necessidades de internacionalização das PME.

Visando a diversificação de mercados de exportação, a candidatura apresentada prevê que, até dezembro de 2019, sejam concretizadas missões empresariais aos mercados de Argélia, Cabo Verde, Canadá, Colômbia, Costa do Marfim, Emirados Árabes Unidos, Gana, Guiné Bissau, Japão, Marrocos, Moçambique e Vietname.

Os mercados europeus (Alemanha, França e Reino Unido) decorrem da participação em feiras do cluster da aeronáutica, espaço e defesa, “setores cujo nível de inovação e sofisticação justificam a presença em eventos de excelência para a concretização de parcerias e de oportunidades para reforçar o reconhecimento das empresas portuguesas, enquanto produtoras de bens e serviços de elevada qualidade e diferenciação”.

Com o objetivo de criar uma plataforma de interação empresarial e de geração de negócios as missões externas serão complementadas com missões inversas de vinda de importadores daqueles mercados que terão a oportunidade de aprofundar os contactos, realizar encontros b2b e visitar as empresas e regiões.

No desenvolvimento das ações para os mercados externos os co-promotores “otimizarão o seu network internacional com entidades congéneres e com a AICEP, de modo a fortalecer a rede internacional de ‘facilitadores’ para a entrada e consolidação das empresas portuguesas nos mercados”.

As atividades do projeto incluem ainda momentos presenciais de capacitação para a internacionalização e de conhecimento dos mercados, vetor fundamental para que os processos de internacionalização das empresas sejam concretizados de forma mais sólida.

A nível nacional espera-se que o impacto do projeto seja sentido no desenvolvimento da economia nacional e de cada uma das regiões envolvidas contribuindo positivamente para o equilíbrio da balança comercial.